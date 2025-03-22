Волгоградцы напомнили чиновникам о забытой могиле защитника Сталинграда





Жители Волгограда обратились в редакцию ИА «Высота 102» с просьбой привлечь внимание местных властей к проблеме состояния памятника защитнику Сталинграда, расположенного на острове Людникова. 18-летний комсомолец Николай Петухов погиб в декабре 1942 года и был похоронен на территории за заводом «Баррикады». Однако то, в каком сейчас состоянии пребывает установленный на месте захоронения памятник, вызывает у волгоградцев, с их слов, настоящий стыд и потрясение.





– Николай Петухов - 18-летний защитник нашей Сталинградской земли, погиб при обороне «Баррикад» на «огненном острове» Людникова – так военные прозвали территорию вдоль набережной, что позади военного завода. Николай был толковым разведчиком – сообразительным не по годам, добывал важные сведения под непрестанными ударами врага. В одну из своих вылазок он нашел в подвале дома пацанчика-сироту Николку. Принес его, голодного и промерзшего, в штаб. А комдив легендарной 138-й дивизии Иван Людников сказал тогда Николаю: «За этот поиск получишь медаль, и не стыдись рассказывать, за что медалью наградили тебя на «Баррикадах»! Хоть ты и молод, Петухов, а уже крестным отцом стал мальчонке», – рассказала ИА «Высота 102» экскурсовод Наталья Калачева. – Погиб Николай на боевом задании в декабре 42-го – смертельно ранен был, когда взяли с товарищем «языка» и тащили к нашей траншее.





Место, где совсем еще молодой разведчик обрел свой последний приют, было выбрано по его просьбе.

– Он попросил похоронить его здесь, на «Баррикадах», – уточняет Наталья.

Однако, сегодня, как сообщила Наталья и смогли лично убедиться корреспонденты ИА «Высота 102», могила Николая Петухова находится в ужасном состоянии. Здесь давным-давно засохли две оставленные кем-то гвоздики, а сам памятник обветшал, частично разрушен, зарос травой и окружен многочисленным мусором. Очевидно, что даже 2 февраля здесь не ступала нога современников.









Примечательно, что заброшенный памятник комсомольцу Петухову расположен за зданием, на котором еще осталась табличка с надписью: «Остановись, человек! Оглянись вокруг. Ты стоишь на земле героев «Острова Людникова». Здесь мертвые вместе с живыми в атаку последнюю шли. В борьбе напрягая силы, через горе и страдания, голод и холод, бессонные ночи и огненные дни, измученные и истерзанные, в грохоте разрывов и свисте пуль, они стояли, верные своей клятве: «Для нас земли за Волгой нет!» Показав всему миру несгибаемую волю советских людей, силу невиданного духа, беззаветную отвагу и лютую ненависть к свирепому и безжалостному врагу, они выстояли и победили. Обнажи голову! В скорбном молчании почти память тех, кто навечно остался здесь. это их могилы ты видишь отсюда. Они отдали жизнь, чтобы жил ты, чтобы мир и счастье были на Земле. Помни об этом».





Как отмечают экскурсоводы, накануне 9 Мая, когда вся страна будет праздновать 80-летие Великой Победы, а в Волгоград хлынут реки туристов, ремонт памятника как никогда необходим.

– Ведь у туристов есть запрос и интерес как раз по этому объекту. Остров Людникова и памятник связистам, – уточняют волгоградцы в надежде, что чиновники Волгограда, ответственные за содержание памятных мест, вспомнят и скромном захоронении 18-летнего комсомольца.





Напомним, что Памятный знак на месте ожесточенных боев 138-й стрелковой дивизии полковника Людникова И.И. «Остров Людникова» находится в поселке Нижние Баррикады в Краснооктябрьском районе и является памятником истории регионального значения.

Постановлением Волгоградской областной думы № 62/706 от 5 июня 1997 года «Остров Людникова» был взят под государственную охрану как памятник истории и культуры Волгоградской области.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»