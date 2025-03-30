В Волгограде вспыхнувшая на плите еда погубила хозяина квартиры

Трагический случай, в результате которого погиб 59-летний мужчина, произошел в четырехэтажном доме в Советском районе Волгограда. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в экстренных службах, хозяин квартиры в доме на улице Грибанова скончался от отравления продуктами горения.

- Происшествие случилось еще 28 марта около 23.00. На плите готовилась пища, что и стало причиной трагедии. В результате её возгорания и самозатухания квартира наполнилась продуктами горения, - пояснил собеседник агентства.

Хозяина квартиры нашли в бессознательном состоянии. К сожалению, спасти его не удалось. Мужчина впоследствии скончался.