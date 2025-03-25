Расследования

Волгоградец из мести сжег дотла машину обидчика

Расследования 25.03.2025 13:29
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25.03.2025 13:29


Полицейские установили личность поджигателя автомобиля «Лада Ларгус» в Тракторозаводском районе Волгограде. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, им оказался 39-летний местный житель, у которого произошел конфликт с владельцем автомобиля.

Установлено, что волгоградец решился на преступление из мести. Он разбил в машине окно и поджег вещи, которые лежали на сиденье. В результате «Лада Ларгус» выгорела дотла.

Пожар произошел 23 марта в 01:55 в Тракторозаводском районе. Пожарные расчеты, прибывшие на место происшествия, ликвидировали возгорание за 15 минут. Ранее в качестве предварительной версии причин пожара называлась неисправность систем механизмов и узлов транспортного средства.

Однако в ходе выезда и осмотра места происшествия было установлено, что причиной возгорания явился умышленный поджог. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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