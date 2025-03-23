Росавиация сняла в Волгограде запрет на приём и отправку самолётов





В Волгограде международный аэропорт возвращает к штатной работе после многочасового запрета на приём и отправку пассажирских самолётов. Как сообщает ИА «Высота 102», ограничения вводились минувшей ночью для обеспечения безопасности лайнеров на фоне отражения массового налёта БПЛА на регион.

- В аэропортах Волгоград (Гумрак) и Саратов (Гагарин) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, - подчеркнули в пресс-службе Росавиации.

Отметим, как ранее сообщала редакция, из-за приостановки полётов утром воздушная гавань не смогла вовремя принять рейс из Самары компании «Аэрофлот», а также выпустить самолёт из Волгограда в Москву. Позже задержка затронула и рейсы в Москву и Казань компании «Победа». Одновременно ограничения были введены и в аэропорту Саратова.