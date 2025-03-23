Транспорт

В Волгограде из-за ночной атаки беспилотников остановлена работа аэропорта

Транспорт 23.03.2025 06:17
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23.03.2025 06:17


23 марта Волгоградская область вновь оказалась под ударом вражеских БПЛА. Как сообщает ИА «Высота 102», для обеспечения безопасности пассажиров Росавиацией введены ограничения на приём и отправку самолётов в Волгоградском международном аэропорту.

- Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Волгоград (Гумрак), — говорится в сообщении пресс-службы федерального агентства.

По данным электронного табло воздушной гавани, на текущий момент уже задержан прилёт и вылет двух рейсов. С 6:20 до 7:20 отложен прилёт из Самары в Волгоград самолёта компании «Аэрофлот». На 1 час и 5 минут, до 08:20, отложен вылет в обратном направлении из Волгограда в Москву.

Отметим, одновременно регулятором введены ограничения на приём и отправку самолётов в Саратове.

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