«Найти крупного и вкусного сейчас все сложнее»: биолог рассказал, почему волжский рак становится местной экзотикой





В последние годы цены на волгоградских раков практически сравнялись со стоимостью морских деликатесов. По словам горожан, доступнее местные красавцы не становятся даже в сезон вылова. Связано ли это с постепенным исчезновением речных обитателей, корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у биолога Николая Онистратенко.

Разговоры о целых вёдрах или даже ящиках с выловленными в реке раками уже давно ушли в прошлое, уверен волгоградский биолог.

– Наш знаменитый волжский рак действительно снижает свою численность из-за глобальных изменений, которые в том числе усиливаются человеком, – рассуждает доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ. – Увлекаясь подводной охотой, я нередко наблюдаю, как от берега в глубину тянутся куски белой слизи. Выныриваю, чтобы посмотреть, что же находится в этих местах, и вижу четкую привязку к полям. Можно предположить загрязняющий сток в этой локации. К сожалению, из-за него здесь уже нет жизни. Ни растений, ни кого-то ползущего рядом.

Из-за загрязнения рек и озер раки становятся уязвимы и перед болезнями, буквально выкашивающими целый водоем.

– С уменьшением пригодной для жизни акватории возможно временное повышение плотности популяции ракообразных, что в свою очередь становится причиной эпидемий – например, «рачьей чумы». К слову, одним из ее переносчиков становится и китайский мохнорукий краб, который попал в наши края, путешествуя и перемещаясь вместе с балластными водами. Кроме распространения инфекций, он также потребляет икру многих рыб и ракообразных. Сами понимаете, приобретение не самое удачное, – объясняет волгоградский биолог. – На численность раков влияет также сам человек, который не знает практически никаких ограничений. Например, запрещенная подводная охота с аквалангом все ещё остается в ходу. В наглую и с нарушением закона человек без меры собирает речных обитателей. В итоге найти в Волгоградской области достаточно крупного рака становится все сложнее.

Оценив высокий спрос на местный гастрономический изыск, многие предприниматели тут же заполнили освобождающуюся нишу.

– Сейчас стоимость этого ресурса такова, что многие коммерсанты поняли свою выгоду и начали разводить раков в искусственных водоемах, иногда даже в бассейнах и крупных аквариумах. Живя по самому спокойному из всех возможных сценариев, они в товарном виде – чистые, здоровые – поступают в торговые точки, – отмечает Николай Онистратенко. – Довольно часто, покупая раков, мы берем не диких, а именно искусственно выращенных. К слову, на мой вкус, они ничем не отличаются от «оригинала».

Накануне Николай Онистратенко побывал в студии ИА «Высота 102». Поговорили о том, могут ли водоёмы Волгоградской области вовсе остаться без рыбы? Реально ли появление в наших краях волжской креветки? И чем грозит полное уничтожение мошки? Смотрите новый выпуск «Высота 102. Подкаст».