



В Волгограде завершено расследование уголовного дела против 34-летней участницы ОПГ. Женщина помогала навязывать пенсионерам установку ненужного газового оборудования. Подельники запугивали пожилых людей, принуждая к покупке копеечных газоанализаторов, запорной арматуры, замене проводки по космическим расценкам.

- Фигурантка уголовного дела в период с июня 2020 года по февраль 2024 года входила в состав преступного сообщества, участники которого под видом работников коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций посещали граждан пенсионного возраста в Волгограде и Волжском, сообщая им недостоверную информацию о необходимости замены оборудования, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Внушению аферистов поддались 24 пенсионера, которых дельцы заставили в общей сложности отдать за надуманные услуги 1,2 млн рублей.

Отметим, волгоградке вменяется участие в преступном сообществе, мошенничество и покушение на мошенничество в составе организованной группы. Фигурантка уже признала вину и заключила соглашение со следствием. Проверив материалы, обвинительное заключение в её отношении было утверждено прокуратурой и направлено в суд. Впервые в регионе обвиняемая смогла ознакомиться с документом в электронном виде. Это один из первых шагов по цифровизации поддержки гособвинения.

