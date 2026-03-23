



«Кто хочет выжить в бою, тот должен в первую очередь, не забывая о страхе, подавить в себе труса, как ядовитую гадину, которая может принести тебе смерть раньше срока», - писал в своей книге знаменитый снайпер Василий Зайцев. Пережив тяжелые испытания, ослепнув после ранения в голову, но вернувшись к военному делу, после окончания войны он не раз приезжал в Волгоград и с трепетом говорил не только о своих бойцах, но и о главном «напарнике» - винтовке, номер которой он запомнил на всю свою жизнь!

Будущий Герой Советского Союза, почетный житель Волгограда родился 23 марта 1915 года. Знаменитый участник Великой Отечественной войны, уже после ее завершения он составил два учебника для снайперов, а также написал книгу «За Волги для нас земли не было. Записки снайпера» с воспоминаниями о своем боевом пути. Прожив самые тяжелые годы войны в Сталинграде, Василий Зайцев завещал похоронить себя именно здесь, в городе на Волге. Исполнить его последнюю волю удалось не сразу. Лишь спустя пятнадцать лет после кончины, в 2006-м год, его прах перевезли из Киева в Волгоград.





– Дома в присутствии моего отца, матери, бабушки, сестры и брата дед вручил мне ружье, – говорил снайпер. – Одноствольную берданку двадцатого калибра. Настоящее ружье с боевыми патронами в патронташе с пулями, картечью и дробью на рябчиков. Повесил на мое плечо. Приклад до пяток, но я уже не мог считать себя мальчишкой. К таким настоящим ружьям детям не дозволяют даже прикасаться. В ту пору мне было всего лишь двенадцать лет. Повзрослел за один день: аршин с шапкой, но за плечами настоящее ружье!

Еще в детстве Василий Зайцев познал все хитрости охоты и усвоил ее главное правило. Хочешь добиться результата – слейся с природой, будь незаметным и не выдай себя ни малейшим звуком или шорохом. «Чтоб не хрустнула ни одна травинка…» - учил его дед. Это правило будущий снайпер после вспомнит не раз.

– С начала Великой Отечественной войны Василий Зайцев, служивший в тыловых частях Тихоокеанского флота, просил перевести его на восточный фронт. В 1942-м году его просьбу удовлетворили, и будущий снайпер отправился в Сталинград в составе 284-й сибирской дивизией, – рассказывает заведующая отделом научно-экспозиционной работы музея-заповедника «Сталинградская битва» Светлана Аргасцева. – Однажды наблюдавший в бинокль командир заметил, как, вскинув винтовку и практически не целясь, старшина Зайцев сделал успешный выстрел. После этого ему приказали выдать снайперскую винтовку с оптическим прицелом. Ее номер он помнил всю жизнь и, приезжая в Волгоград спустя много лет после окончания войны, говорил – 2828!

«Словно змею захватил под самую голову...»

За время Сталинградской битвы стрелок уничтожил больше 200 немецких офицеров. В одних источниках речь идет о 240 убитых фашистах, в других – о 260. При этом в официальной «сводке» числились лишь те противники Зайцева, за которыми он шел целенаправленно. Часами выслеживая их, лежа в снегу, наблюдая за их последними указаниями и повелительными жестами, а после решительно нажимая на курок.

– Василий Григорьевич не любил говорить об этих цифрах. Но, тем не менее, подчеркивал, что в официальную статистику включались только те, в кого он стрелял во время многочасовой «лежки». Счет фашистов, убитых в бою, конечно, никто не вел, – отмечает Светлана Аргасцева. – Важно и то, что снайперы работали только по офицерскому составу, не стреляя в рядовых.





… Вот видишь – из блиндажа выходит такой напыженный фашистский офицер, важничает, повелительными жестами разгоняет солдат в разные стороны. Они точно выполняют его волю, его желания, его каприз. Но он не знает, что жить ему осталось считанные секунды. Я вижу его тонкие губы, ровные зубы, широкий тяжелый подбородок и мясистый нос. Порой создавалось ощущение, словно змею захватил под самую голову, она извивается, а моя рука сжимается – и раздается выстрел… Из воспоминаний Василий Зайцева.

Самым тяжелым испытанием во время войны знаменитый снайпер, легенды о котором ходили как среди своих, так и на стороне противника, называл ни проверяющую на прочность погоду, ни постоянную опасность, а необходимость оставаться неподвижным. Быть тенью самого себя…

– Лежа на снегу, не издавая лишнего шороха и оставаясь незаметными для неприятеля, снайперы рассасывали кусочки сахара для подпитки организма глюкозой. Из-за этого уже после войны у многих из них обнаружили сахарный диабет, – рассказывает историк Светлана Аргасцева. – Научившись реагировать на малейший звук и даже, казалось бы, незаметное глазу движение, Василий Зайцев во время Сталинградской битвы опробовал новую систему «охоты» - двойками или тройками. Суть ее заключалась в следующем: двое снайперов сидели на «мушке», а один маскировался и делал небольшое, слегка заметное шевеление, которое немецкий стрелок воспринимал за непроизвольное. Выстрел! Наши бойцы успевали найти его позицию и уже точно стреляли в нужную точку. После ранения и выписки из госпиталя о своей тактике Зайцев рассказывал даже в Генеральном штабе.





… Страх и трусость живут в одном гнезде, но их можно разделить при небольшом усилии со стороны. Страх живет в каждом человеке, нет людей, не боящихся смерти, а трус – существо более неприятное. Преодолев страх, человек способен на подвиг, а трус так и останется трусом. Хитрит, ловчит и гибнет раньше других. Кто хочет выжить в бою, тот должен в первую очередь, не забывая о страхе, подавить в себе труса, как ядовитую гадину, которая может принести тебе смерть раньше срока. Именно из этих соображений я подходил к подбору бойцов в свою снайперскую группу. С трусом нечего делать на переднем крае: он себя подведет и тебя погубит… Из книги Василия Зайцева «За Волгой земли для нас не было. Записки снайпера».

«Передайте винтовку Мухтару!»

Своим соратникам легендарный стрелок действительно доверял как самому себе. За время боев и долгих тактических «лежек» в тяжелейших условиях с каждым из них он успевал съесть свой пуд соли и проверить человека на прочность.

– Однажды Василий Зайцев заметил, как после приготовления обеда один из поваров стреляет по консервным банкам и бутылкам. Им оказался бывший снайпер Мухтар Абзаров, который после ранения потерял правый глаз, и был отправлен на фронт в новом качестве, – продолжает сотрудник музея-заповедника «Сталинградская битва». – Василий Григорьевич стал заниматься с ним, и вскоре Мухтар Абзаров научился стрелять так же метко, как стрелял до ранения. После этого он стал входить в тройку Зайцева. Когда Василий Григорьевич получил тяжелое ранение и оказался на берегу в ожидании переправы, комбат предложил ему проститься с винтовкой. А после спросил: «Кому ты хочешь ее передать?». Зайцев ненадолго задумался, а после ответил: «Передайте ее Мухтару!».





Свое ранение снайпер получил в 1943-м. Из-за тяжелой травмы, характерной именно для стрелков, он едва не ослеп. После нескольких операций, проводимых профессором Филатовым, Василию Зайцеву все же вернули зрение. Однако восстановить его до прежних показателей шансов уже не было.

Василий Григорьевич, получивший звание Героя Советского Союза, делился с бойцами своими знаниями, но при этом все время рвался на фронт. Назначенный командиром зенитно-пулеметной роты, он еще много раз проявлял себя в бою, а долгожданную победу встретил на лечении в Киеве.

Из воспоминаний Василия Зайцева:

– … Прошло еще немного времени, и на мою ладонь из рук Михаила Ивановича Калинина легла Золотая Звезда Героя Советского Союза.

– Поздравляю!

– Служу Советскому Союзу!

Кто-то из товарищей помог мне прикрепить на грудь звезду и орден Ленина. Первые минуты я даже боялся дышать. От волнения в ушах стоял гул, будто эхо Сталинградского сражения – великой битвы, где надо было стоять насмерть и забыть о том, что за Волгой есть земля… Из книги Василия Зайцева.

