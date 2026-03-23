В Волгограде суд на 3 месяца закрыл опасную газовую станцию

Красноармейский районный суд Волгограда на 3 месяца приостановил эксплуатацию заправочной колонки сроком на 90 суток. Как сообщили в Нижне-Волжском управлении Ростехнадзора, поводом стали материалы проверки опасного производственного объекта II класса «Станция газонаполнительная», принадлежащей ООО «ЮТА АГ».
Эксперты установили, что эксплуатация раздаточной колонки УЗСГ-01 осуществляется без установленного срока службы. В отношении юридического лица был составлен административный протокол, а материалы переданы в суд.
