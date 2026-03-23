В Волгограде сегодня, 23 марта, стартовал весенний месячник чистоты, в течение которого во всех районах города коммунальные службы и УК проведут усиленные работы по уборке территорий после зимы. В администрации города отметили, что в рамках такого месячника по благоустройству на 18 апреля запланирован общегородской субботник.

- Районные коммунальные службы проводят уборку в парках, скверах и на пешеходных зонах. Сотрудники управляющих компаний и товариществ собственников жилья отвечают за наведение порядка во дворах многоквартирных домов, - пояснили в мэрии.

Также закрепленные территории после зимы уберут работники предприятий, коммерческих организаций, высших и средних учебных заведений.

Общественные пространства предстоит убрать от мусора, который в большом количестве появился после того, как сошел снег. В ходе запланированных работ пройдет и озеленение. В Волгограде планируют высадить порядка 1400 деревьев и кустарников.

Запланированы и масштабные работы по ликвидации несанкционированных свалок. Очистить от мусора хотят порядка 37 мест скопления отходов во всех районах города.





