Волгоградцам рассказали, как приструнить кредиторов через Госуслуги





Волгоградцам напомнили, что они могут направить жалобы в службу судебных приставов на неправомерные действия кредитора при возврате просроченной задолженности через портал Госуслуг. Как рассказали в УФСПП по Волгоградской области, для этого среди списка услуг необходимо выбрать «Прочее», а затем «Правопорядок» и заявить о звонках и сообщениях кредиторов, нарушающих права.

Быстро сориентироваться на Госуслугах и найти необходимую страницу для подачи заявления поможет и робот «Макс». В поле запроса нужно ввести «жалоба на кредитора» или «жалоба на коллектора». Заявление можно подать также в мобильном приложении. Оно будет рассмотрено в течение 30 календарных дней.



Направить заявление может любой гражданин: должник, его представитель (родитель, попечитель, представитель по доверенности), иное заинтересованное лицо.



Нарушения могут быть связаны с разглашением сведений о долге третьим лицам, оказанием психологического давления на граждан, угрозами в их адрес, частыми звонками и сообщениями ночью и поздно вечером.



Образец заявления размещен на официальном сайте ФССП России. К заявлению рекомендуется приложить подтверждающие документы: кредитный договор, полученную от оператора связи детализацию телефонных звонков, кредитный отчет из бюро кредитных историй.





