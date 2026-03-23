23.03.2026 13:05


Волгоградский рынок красоты окончательно разделился на дорогие лицензированные клиники и «серые» кабинеты. Корреспондент Volganet.net выяснил, почему опытные специалисты вынуждены работать вне правового поля и на какие риски идут пациенты в погоне за доступными ценами.

Руководитель одного из косметологических кабинетов в Дзержинском районе Ольга (имя изменено по просьбе героини) рассказала редакции, что отсутствие лицензии не всегда равно отсутствию квалификации. Так, к примеру, в ее кабинете работает специалист с огромным опытом.

– Мой специалист работала реаниматологом и фельдшером. Она проводила экстренное кесарево сечение беременной женщине, буквально в полевых условиях делала аппендэктомию. Но по закону она не имеет права подколоть гиалуронкой губы, потому что у нее среднее медицинское образование, а не профильное высшее. Смешно, – приводит цитату издание.

Главная причина ухода в тень специалистов в Волгограде – экономическая. Получение лицензии для небольшого кабинета в Волгограде, по словам предпринимателя, сопоставимо с покупкой квартиры.

– Аренда – не меньше 50 тысяч рублей, обставить – 500 тысяч минимум. Плюс у тебя должен числиться в штате главврач с высшим образованием. Сама лицензия –250 тысяч. Откуда у маленького предпринимателя такие суммы? – поясняет Ольга. 

В лицензионных клиниках все эти издержки оплачивает пациент – траты закладываются в конечную стоимость услуги. Однако, далеко не каждая жительница Волгограда готова регулярно оплачивать такие ценники – потому, считает предприниматель, работа «серых кабинетов» будет востребована и далее. При этом Ольга рекомендует все-таки скрупулезно выбирать косметологов. 

– Мы и сами против, если выпускница ПТУ факультета «швейное дело» решила, что ей достаточно трехдневных курсов, чтобы колоть девочкам губы. Таких людей обходите стороной, – резюмирует Ольга.

Напомним, что деятельность «серых» косметологов находится вне правового поля. Выбирая между ценой и безопасностью, пациент берет на себя все риски, связанные с возможными осложнениями и отсутствием юридической ответственности исполнителя.

Фото: сгенерировано ИИ / Volganet.net

