В Урюпинске ревнивец пытался сжечь авто экс-супруги





В Урюпинском районе полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в покушении на поджог автомобиля бывшей супруг. Им оказался 46-летний местный житель, сообщили в ГУМВД по Волгоградской области.

После ссоры между бывшими супругами на почве ревности мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил выместить обиду на автомобиле женщины. Он поставил стеклянную бутылку с горючей жидкостью на капот машины, поджег ее и убежал.





Но мать женщины увидела, как на автомобиле что-то горит. Хозяйка машины выбежала на улицу и самостоятельно погасила огонь.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Поджигатель находится под подпиской о невыезде.