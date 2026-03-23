Волгоградцам рассказали, когда подарки облагаются налогами





Жителям Волгоградской области напомнили о необходимости до 30 апреля 2026 года представить декларацию по форме 3-НДФЛ за 2025 год. Как сообщают в УФНС России, такая обязанность есть у тех, кто в 2025 году продавал недвижимость и получал дорогие подарки.

Список тех, что должен подать декларацию:

продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимально установленного срока;

получил имущество в дар (если даритель не относится к числу близких родственников);

принял дорогостоящие подарки не от близких родственников;

выиграл деньги или имущественные призы в лотереях и иных азартных играх.

– Имущество и дорогостоящие подарки от близких родственников не облагаются налогом, однако для этого нужно подтвердить родство, – объясняют в УФНС России по Волгоградской области. –Если налогоплательщик полагает, что у него нет оснований для подачи декларации, ему следует направить в налоговый орган письменные пояснения о причинах отсутствия обязанности и приложить подтверждающие документы, например, свидетельства о родстве, если имущество получено в дар от близкого родственника. В случае непредставления документов, подтверждающих близкое родство, или их отсутствия, доход будет считаться налогооблагаемым.

В соответствии с положениями Семейного Кодекса Российской Федерации, близкие родственники – это дети и родители, супруги, братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки.

