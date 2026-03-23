



В Светлоярском районе Волгоградской области добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» организовали поиски загадочно пропавшего 74-летнего пенсионера. Евгений Коноваленко вышел из дома 17 марта 2026 года и исчез. Всё произошло на территории села Большие Чапурники.

По информации родственников, мужчина был одет в синюю куртку и спортивные штаны. По комплекции волгоградец худощавого телосложения. Рост – 178 см. Волосы седого цвета, глаза – голубые. В роковой день мужчина покинул свой дом с синей сумкой.

Отметим, граждане, владеющие информацией о месте нахождения Евгения Коноваленко, могут обратиться по телефонам 112 или 8-800-700-5452.

