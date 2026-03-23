В Волгограде 21 водитель беспечно перевозил детей











Только за один день инспекторы ДПС выявили 21 нарушение правил перевозки детей. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, водители вопреки правилам не использовали детские удерживающие устройства. За это административное правонарушение предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей.

Полиция напоминает, что перевозка детей в возрасте до 12 лет в салоне автомобиля осуществляется с использованием детского удерживающего устройства. Перевозка детей в возрасте старше 7 лет допускается на заднем сиденье автомашины без использования детского удерживающего устройства, при возможности пристегнуть ребенка ремнем безопасности.



