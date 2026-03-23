Поддали газу: майнинг-ферма экс-мэра Волгограда с новой силой заработала на Дону 5 вещей, которые вы не знали о волгоградском трамвае Старт противопожарного сезона в регионе: какие штрафы грозят волгоградцам с 20 марта Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

 Географию поездок саратовцев расширят «речными такси»
В Саратовской области планируют запуск речных такси, которые соединят Саратов и село Сабуровка, где расположен аэропорт Гагарин. По данным ИА «СарИнформ», общая протяженность пути в одну сторону составит 28...
 Группировка экс-судьи из Шахт похитила 70 млн рублей жилищных выплат
В Ростовской области местная жительница приговорена судом к 7 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тыс. рублей за мошенничество при получении выплат в особо крупном размере. По...
СК ищет пропавшего в Волгограде пять месяцев назад охранника

В Волгограде продолжаются поиски 65-летнего Олега Солонухи, который в октябре прошлого года вышел с работы и пропал. В СУ СКР по Волгоградской области по факту безвестного исчезновения мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следственный отдел по Ворошиловскому району города Волгограда, который расследует это дело, просит оказать содействие в установлении местонахождения Олега Солонухи 1960 года рождения. 

На данный момент известно, что он работал охранником в коммерческой организации, расположенной на улице Азизбекова. Солонуха пропал 13 октября 2025 года. Утром он завершил рабочую смену и спросил у коллеги, как добраться на маршрутке до пересечения улиц Череповецкой и Ардатовской. После этого он вышел с работы и исчез. Дома он не появлялся, на связь с родственниками не выходил. Также ранее мужчина не высказывал намерений покинуть Волгоград.

Его приметы: рост около 165 см, славянской внешности, на правой щеке имеется крупная родинка, мочка правого уха надорвана, на левой ступне отсутствуют пальцы, зубы отсутствуют, глаза светлого цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, его возможном передвижении или обстоятельствах исчезновения, следователи просят сообщить по телефонам: 8 (8442) 93-10-75, 93-12-11, «112» или «02».


13:29
Суд заподозрил волгоградца в 12-кратном занижении доходов из-за алиментовСмотреть фотографии
13:24
В Волгограде суд на 3 месяца закрыл опасную газовую станциюСмотреть фотографии
12:41
Вышли в плюс? В Волгограде каждое парковочное место приносит властям по 180 тыс. рублей в годСмотреть фотографии
12:38
Географию поездок саратовцев расширят «речными такси»Смотреть фотографии
12:17
В Урюпинске ревнивец пытался сжечь авто экс-супругиСмотреть фотографии
11:45
Двое волгоградцев пострадали в столкновении фур под РязаньюСмотреть фотографии
11:07
Сержант из Волгограда выдвинулся с СВО на праймериз в Госдуму РФСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде перекроют ж/д переезд в Советском районеСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде коммунальщикам дали месяц на уборку мусорных «подснежников»Смотреть фотографии
10:17
«Это человек за рулём, а не просто исполнитель». Как Drivee и пассажиры по всей России поздравили водителей таксиСмотреть фотографии
10:05
Косметология для бедных: почему в Волгограде профи уходят в «серые» кабинетыСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде неуклюжий водитель изменил маршрут трамвая №2Смотреть фотографии
09:57
Волгоградку осудят за продажу пенсионерам газоанализаторов по космическим ценамСмотреть фотографии
09:42
У волгоградцев частично заработали личные аккаунты в TelegramСмотреть фотографии
09:04
Волгоградцам рассказали, когда подарки облагаются налогамиСмотреть фотографии
08:54
СК ищет пропавшего в Волгограде пять месяцев назад охранникаСмотреть фотографии
08:40
Группировка экс-судьи из Шахт похитила 70 млн рублей жилищных выплатСмотреть фотографии
08:28
Лихой заезд на «Ладе» обернулся госпитализацией для двоих волгоградцевСмотреть фотографии
08:23
Волгоградские аграрии начали весенние полевые работыСмотреть фотографии
07:50
Под Волгоградом ищут пропавшего в Больших Чапурниках пенсионера с синей сумкойСмотреть фотографии
07:22
В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО 62-летним «Батей»Смотреть фотографии
06:53
Волгоградцев предупредили о нашествии комаров после снежной зимыСмотреть фотографии
06:45
Волгоградская область отгрузила 300 тонн молочки в КитайСмотреть фотографии
06:37
Почти 100 млрд прибыли заработали предприятия Волгограда и областиСмотреть фотографии
06:15
Умер волгоградский журналист Анатолий ЛюбименкоСмотреть фотографии
06:09
Хакеры пытаются взломать умные колонки для слежки за волгоградцамиСмотреть фотографии
05:34
«Бузулук» – чемпион: итоги финала футзального чемпионата областиСмотреть фотографии
05:12
249 украинских БПЛА миновали Волгоградскую областьСмотреть фотографии
05:00
Рейсы в Волгоград из Санкт-Петербурга задерживаются из-за ограниченийСмотреть фотографии
04:39
Волгоградская область заняла 71 место в рейтинге по зарплатам в отрасляхСмотреть фотографии
 