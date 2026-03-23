СК ищет пропавшего в Волгограде пять месяцев назад охранника

В Волгограде продолжаются поиски 65-летнего Олега Солонухи, который в октябре прошлого года вышел с работы и пропал. В СУ СКР по Волгоградской области по факту безвестного исчезновения мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следственный отдел по Ворошиловскому району города Волгограда, который расследует это дело, просит оказать содействие в установлении местонахождения Олега Солонухи 1960 года рождения.

На данный момент известно, что он работал охранником в коммерческой организации, расположенной на улице Азизбекова. Солонуха пропал 13 октября 2025 года. Утром он завершил рабочую смену и спросил у коллеги, как добраться на маршрутке до пересечения улиц Череповецкой и Ардатовской. После этого он вышел с работы и исчез. Дома он не появлялся, на связь с родственниками не выходил. Также ранее мужчина не высказывал намерений покинуть Волгоград.

Его приметы: рост около 165 см, славянской внешности, на правой щеке имеется крупная родинка, мочка правого уха надорвана, на левой ступне отсутствуют пальцы, зубы отсутствуют, глаза светлого цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, его возможном передвижении или обстоятельствах исчезновения, следователи просят сообщить по телефонам: 8 (8442) 93-10-75, 93-12-11, «112» или «02».





