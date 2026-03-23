



В Дзержинском районе Волгограда суд поставил точку в споре между родителями. Отца заподозрили в сокрытии реальных доходов и уклонении от обязанности по содержанию несовершеннолетнего. Мужчина выплачивал на ребёнка алименты в размере 1/4 от официального заработка - 7 тыс. рублей.

- В настоящее время ответчик работает в организации, специализирующейся на производстве электромонтажных работ, в должности монтажника технических средств охраны, с официальной заработной платой 7 тыс. рублей. При этом среднерыночный уровень заработной платы для данной должности в Волгоградской области составляет не менее 90 тыс. рублей, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

По мнению судебного органа, такая разница может говорить о намеренном занижении доходов.

Мужчина попытался списать несоответствие на имеющиеся у него заболевания, однако в реальности выяснилось, что его недуги не препятствуют трудоустройству на более высокооплачиваемое место работы.

Отметим, решением суда размер алиментов увеличен в несколько раз до 100% от прожиточного минимума. В абсолютном выражении сейчас эта сумма составляет 15,8 тыс. рублей. Решение может быть обжаловано.

