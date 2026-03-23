Волгоградская облдума вышла из Telegram





Волгоградская облдума прекратила с сегодняшнего дня размещение информации в Telegram. Сообщение появилось в официальном аккаунте регпарламента этого мессенджера сегодня, 23 марта.

В облдуме пригласили подписчиков в MAХ, а также напомнили о своем присутствии в ВКонтакте, в Одноклассниках и в ЯндексДзен.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате усилившейся блокировки Telegram на прошлой неделе перестали функционировать личные аккаунты многих волгоградцев. Сегодня у части пользователей доступ к личным аккаунтам восстановился, хотя мессенджер работает нестабильно. По некоторым данным, РПН ослабил блокировку Telegram с 80% до 55%.



