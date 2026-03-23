Волгоградские аграрии начали весенние полевые работы

В Волгоградской области стартовала весенняя полевая кампания. Аграрии в текущем сезоне засеют различными культурами, в том числе и озимыми, площадь размером 3,4 миллиона га.

Губернатор Волгоградской области на оперативном совещании в понедельник, 23 марта, обсудил с профильными руководителями вопросы организации полевых работ и обозначил задачи, сообщили в администрации региона.

- Состояние озимого клина — а это более 1,5 млн га — хорошее и удовлетворительное. План ярового сева в Волгоградской области определен на уровне 1,8 млн га — несколько выше среднемноголетних значений, с задачей обеспечить общую площадь посевных площадей на уровне 3,4 млн га, — проинформировал Андрей Бочаров.

В настоящее время ведется подкормка озимых культур минеральными удобрениями. В соответствии с графиком работ формируется необходимый запас семян, резервы минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, а также подготавливается сельскохозяйственная техника. Эти вопросы координирует оперативный штаб.

Как ожидается, в текущем году аграрии могут рассчитывать на 2 миллиарда рублей – в такую сумму оценивается общий объем прямой государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей Волгоградской области. Четверть из этой суммы уже перечислена растениеводам и животноводам региона. Минсельхозом России на сегодня также согласовано для Волгоградской области 6 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов, которыми они уже активно начали пользоваться.





Андрей Бочаров для своевременной подготовки АПК региона к весеннему севу поставил ряд задач:

— в установленные сроки, с учетом погодно-климатических условий, продолжить все запланированные агротехнические мероприятия;

— обеспечить в полном объеме создание необходимого запаса семян, минеральных удобрений, средств защиты растений и материально-технических средств;

— в рамках стартовавшего в регионе 20 марта текущего года пожароопасного периода приступить к реализации всего комплекса необходимых мероприятий по обеспечению в агропромышленном комплексе пожарной безопасности;

— до конца марта текущего года довести до сельхозтоваропроизводителей региона средства государственной поддержки, связанные с производством, реализацией и страхованием производимой продукции;

— в ближайшее время организовать и провести областной сбор руководителей сельскохозяйственной отрасли по вопросам весеннего сева сельскохозяйственных культур на территории Волгоградской области.

Фото: V102.RU (архив) / администрация Волгоградской области

