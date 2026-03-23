Двое волгоградцев пострадали в столкновении фур под Рязанью

Крупная авария с участием большегрузов произошла на трассе Р-22 «Каспий» в Рязанской области. В этом ДТП пострадали два человека, которые находились в фуре с волгоградскими номерами.

Как сообщили в УМВД России по Рязанской области, в минувшие выходные на 261 км автодороги в Скопинском районе столкнулись грузовые автомобили Volvo и Iveco. Последним управлял 61-летний житель Волгоградской области.

Обстоятельства ДТП не поясняются. Однако известно, что пострадал 61-летний водитель грузовика Iveco и его 49-летний пассажир. Оба получили травмы. Сотрудники полиции наложили водителю повязку на рану для защиты от грязи и инфекций.

Фото: УМВД России по Рязанской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!