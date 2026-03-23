



22 марта в окрестностях Елани Волгоградской области легковой автомобиль вдребезги разбился на подъезде к райцентру. Авария произошла утром на полупустой дороге. За рулём машины находится молодой лихач без водительских прав.

- В 06:20 на 0 км + 465 м. подъезда к р. п. Елань от а/д «Жирновск-Вешенская» 22-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения, не справился с управлением автомашиной «Ваз 21101», съехал на левую по ходу движения обочину, где произошло опрокидывание транспортного средства, - сообщили правоохранители.

Судя по опубликованным кадрам, вылетев с дороги, автомобиль совершил несколько переворотов. В результате кузов получил серьёзные повреждения: крыша салона оказалась смята, боковые двери вырваны.

Отметим, водитель «Лады» и находящийся в салоне пассажир получили травмы и были доставлены в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: ГИБДД