В Калмыкии найден мертвым 14-летний подросток, о поисках которого сообщали накануне в СУ СКР. Погибший мальчик может быть причастен к травле и гибели другого несовершеннолетнего. Это одна из версий следствия. В Калмыкии найден мертвым 14-летний подросток, о поисках которого сообщали накануне в СУ СКР. Погибший мальчик может быть причастен к травле и гибели другого несовершеннолетнего. Это одна из версий следствия.

Напомним, что найденный сегодня, 20 марта, мёртвым подросток пропал после смерти сверстника, которого унизила группа школьников. Интересы родных первого погибшего ребёнка теперь представляет адвокат из Волгограда Виталий Григорьев.

– Ко мне обратились за помощью родственники подростка, который погиб из-за издевательств сверстников, которые уже давно терроризируют тех, кто слабее. Артём учился в 8 классе. В ночь с 8 на 9 марта он был дома с друзьями и девочкой, когда к нему пришла компания подростков 14–17 лет. Мама с младшим ребенком были в другой комнате. Парни вытащили Артема из дома, избили на улице, унижали, снимали всё на видео. По имеющимся данным, они даже помочились на него. Вся эта расправа произошла, со слов родственников погибшего, потому что сестра девочки, с которой Артём общался, была против их встреч. Парень старшей сестры, главный в этой шайке, дал указание по телефону избить и «зафаршмачить» подростка. На следующий день в школе все уже видели видео, над Артёмом смеялись, а та же шайка снова его унижала. Он сказал другу, что не сможет с этим жить. Вечером его не стало, – рассказал адвокат.

По факту трагических событий в Калмыкии возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

– Я представляю интересы матери Артема и сейчас ее дополнительно допрашивают по известным обстоятельствам, – рассказал Григорьев.

Юрист также сообщил, что пропавший мальчик был одним из зачинщиков. Сегодня стало известно и о его смерти.

– Один из семерых подростков, участвовавших в избиении Артёма Елынко, найден мёртвым.После того как его вызвали к следователю, он пропал без вести. Сегодня его нашли повешенным. Что это — страх перед ответственностью, давление со стороны или что-то иное? Вопросов больше, чем ответов и к контролирующим органам. Факт остаётся фактом: ещё один подросток мёртв.

Как сообщает ИА «Высота 102», в село, где разыгралась жуткая драма, завтра планирует выехать руководство СУ СКР по Республике Калмыкия.

Фото: Виталий Григорьев / t.me