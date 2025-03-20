Штрафы до 700 тыс. рублей за оскорбления медиков предлагают ввести в Госдуме





В Государственной думе РФ предлагают ввести административную ответственность за оскорбление медработников. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение депутатами фракции СРЗП.

За оскорбление медицинских и фармацевтических работников парламентарии предлагают установить штрафы в размере от 5 до 25 тысяч рублей для физлиц, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

– Если оскорбление прозвучало публично, в том числе в СМИ или сети Интернет, то максимальные штрафные санкции предлагается установить на уровне 700 тысяч рублей, – уточнил депутат ГД Сергей Миронов.

Объясняя необходимость ужесточения законодательства, авторы инициативы приводят данные Минздрава, согласно которым в 2023 году в России на медиков было совершено более 1,7 тысячи нападений. При этом количество лиц, привлеченных к ответственности, оказалось минимальным.

– Немало случаев агрессии со стороны неадекватных пациентов было зафиксировано в 2024 году. Учитывая особую социальную значимость профессии медработника, их вклад не только в оказание медицинской помощи, но и в сохранение и укрепление здоровья населения, а значит, и в будущее страны, предлагаю ввести жёсткие штрафы за оскорбление врачей и других специалистов системы здравоохранения, – считает Миронов.