Подчиненные Ивана Геля на суде над чиновником «забыли» свои показания





В Иловлинском районном суде Волгоградской области состоялось очередное заседание по делу главы района Ивана Геля, которого следствие считает виновником гибели начальника отдела ГО и ЧС администрации района Александра Переярина. Как рассказали ИА «Высота 102» участники процесса, в суде выступили трое свидетелей – двое подчиненных Ивана Геля и бывшая глава одного из сельских поселений.

– Свидетельница пояснила суду обстоятельства организации дружин для борьбы с пожарами, которые практиковал глава района, – поделился источник информагентства. – В том числе подтвердила отсутствие необходимой экипировки для членов этих дружин. При этом она указала, что Иван Гель руководил организацией тушения пожаров в районе, нередко сам направлял пожарные машины в то или иное место.

Бывшая глава поселения сообщила, что Ивана Геля предупреждали, что он злоупотребляет своими полномочиями, что может привести к трагедии.

Еще двое свидетелей, которые являются подчиненными главы района, на судебном процессе сначала заявили, что забыли данные на этапе расследования показания, однако после того, как их зачитали, они согласились с тем, что рассказывали следователю.

Интересно, что на судебном процессе стало известно, что даже после произошедшей трагедии и гибели Александра Переярина Иван Гель продолжал непосредственно руководить тушением пожаров и по-прежнему отправлял туда сотрудников администраций. Такое произошло, например, в 2023 году при тушении ландшафтного пожара около хутора Нижнегерасимовский.

Также, по словам источника, в суде еще один свидетель подтвердил, что Александр Переярин незадолго до своей гибели хотел уволиться и даже нашел себе новую работу, однако глава района не оставил ему выбора, заверив, что в случае его ухода он не будет работать нигде.

Напомним, Иван Гель обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия – гибель человека. 28 августа 2022 года глава района послал на тушение ландшафтного пожара четырех сотрудников администрации, один из которых погиб, а трое – пострадали. Выяснилось, что у чиновников не было необходимых средств тушения и экипировки, к тому же тушение пожаров не входило в их должностные инструкции. Трое подчиненных Ивана Геля спаслись только благодаря фермеру Александру Канунову, который вытащил их из огненной ловушки.