Федеральные новости

Подъем воды зафиксировали в реке Хопер в Саратовской области

Федеральные новости 19.03.2025 10:47
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19.03.2025 10:47


В трех реках на территории Саратовской области фиксируется подъем воды от 3 до 15 сантиметров. Как сообщает информагентство «СарИнформ», прирост отмечается на Хопре, Терешке и Большом Иргизе.

Из-за подъема воды в Большом Иргизе сегодня в Пугачевском районе Саратовской области ограничили движение транспорта по плотине в селе Каменка. Кроме того, на утро 19 марта в соседнем регионе оставались подтопленными три моста – в Ивантеевском и Пугачевском районах, а также две насыпные плотины в Балаковском районе.

В настоящее время из-за паводка, по информации губернатора Романа Бусаргина, на 8 территориях в Саратовской области действует режим повышенной готовности – в Аткарском, Дергачевском, Ивантеевском, Калининском, Лысогорском, Озинском, Ртищевском, Самойловском районах. 

Одновременно сообщается, что в Саратовской области отмечается и спад уровня воды в большинстве рек.  

Фото: ИА «СарИнформ» 

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