



В Волгограде завершились прения сторон по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя, устроившего резонансное ДТП на пр. Ленина. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчине, угнавшему военный «КАМАЗ» и переехавшему известного реставратора Сергея Типайлова, прокуратура запросила 9 лет лишения свободы.

- В 14:20 подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль марки «КАМАЗ». Управляя большегрузом при отсутствии соответствующего права, мужчина напротив дома № 59 «К» на пр. им. В.И. Ленина в Центральном районе Волгограда совершил наезд на 47-летнего спешившегося велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора, - напомнили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Совершив аварию, водитель поспешил скрыться с места ДТП. Впоследствии пострадавший скончался от полученных травм до прибытия скорой помощи.

За угон транспортного средства и нарушения правил ПДД в состоянии опьянения и без прав мужчине грозит 9-летний срок с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, гособвинение требует запретить мужчине управлять в течение трёх лет автомобилем и обязать выплатить семье погибшего средства за утерю кормильца.

Отметим, дело рассматривается Центральным районным судом. Ближайшее заседание состоится 18 марта.