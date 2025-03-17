Расследования

Девятилетний срок грозит волгоградцу, сбившему на «КАМАЗе» реставратора Типайлова

Расследования 17.03.2025 15:59
0
17.03.2025 15:59


В Волгограде завершились прения сторон по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя, устроившего резонансное ДТП на пр. Ленина. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчине, угнавшему военный «КАМАЗ» и переехавшему известного реставратора Сергея Типайлова, прокуратура запросила 9 лет лишения свободы.

- В 14:20 подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль марки «КАМАЗ». Управляя большегрузом при отсутствии соответствующего права, мужчина напротив дома № 59 «К» на пр. им. В.И. Ленина в Центральном районе Волгограда совершил наезд на 47-летнего спешившегося велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора, - напомнили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Совершив аварию, водитель поспешил скрыться с места ДТП. Впоследствии пострадавший скончался от полученных травм до прибытия скорой помощи.

За угон транспортного средства и нарушения правил ПДД в состоянии опьянения и без прав мужчине грозит 9-летний срок с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, гособвинение требует запретить мужчине управлять в течение трёх лет автомобилем и обязать выплатить семье погибшего средства за утерю кормильца.

Отметим, дело рассматривается Центральным районным судом. Ближайшее заседание состоится 18 марта.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
17.03.2025 14:29
Расследования 17.03.2025 14:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.03.2025 13:19
Расследования 17.03.2025 13:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.03.2025 10:01
Расследования 17.03.2025 10:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.03.2025 08:38
Расследования 17.03.2025 08:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.03.2025 07:34
Расследования 16.03.2025 07:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.03.2025 16:51
Расследования 15.03.2025 16:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.03.2025 12:10
Расследования 15.03.2025 12:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.03.2025 12:18
Расследования 14.03.2025 12:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.03.2025 12:00
Расследования 14.03.2025 12:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.03.2025 10:03
Расследования 14.03.2025 10:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.03.2025 07:57
Расследования 14.03.2025 07:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.03.2025 18:19
Расследования 13.03.2025 18:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.03.2025 17:49
Расследования 13.03.2025 17:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.03.2025 16:53
Расследования 13.03.2025 16:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.03.2025 12:11
Расследования 13.03.2025 12:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:08
Бывшего директора НПЗ Эдуарда Макарова похоронили в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:02
«Они были в неадеквате»: трое бандитов напали на таксиста на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:57
Тариф – дело тонкое: в Волгограде «ВМЭС» уличили в дублировании стоимости услугСмотреть фотографии
15:59
Девятилетний срок грозит волгоградцу, сбившему на «КАМАЗе» реставратора ТипайловаСмотреть фотографии
15:27
Троих жителей Волгограда и Волжского покалечили электросамокатчики за 2 дняСмотреть фотографии
14:29
Невозмутимого волгоградца задержали за кражу золота на 400 тыс. рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:22
Летевший из Волгограда в Москву самолет внепланово сел в УльяновскеСмотреть фотографии
14:05
Платить ли? В Волгограде таинственное расширение платных парковок обескуражило горожанСмотреть фотографии
14:03
Заступившегося за женщину 13-летнего волжанина наградил Игорь ВоронинСмотреть фотографииCмотреть видео
13:47
В Волгограде подвели первые итоги акции «Электронная квитанция: подпишись и выигрывай»Смотреть фотографии
13:19
В Волгоградский облсуд поступило дело Рагима ШыхалиеваСмотреть фотографии
12:56
Проникнувшего в лицей №3 волгоградца могут отправить на принудительное лечениеСмотреть фотографии
12:45
«Ростелеком» переходит на no-code платформу «Акола» для создания внутрикорпоративных сервисовСмотреть фотографии
12:40
Волгоградка Клюева взяла три медали на турнире по прыжкам в воду в ГерманииСмотреть фотографии
12:15
Средняя зарплата волгоградских химиков повысилась до 81 тысячиСмотреть фотографии
11:48
Старт большому субботнику дал Андрей БочаровСмотреть фотографии
11:36
«Семья ни при чём»: студент-медик извинился на видео после оскорбления муфтия Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:30
В центре Волгограда каштановую аллею заменили 50 кленамиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:03
Россельхознадзор нашел разбавленное молоко в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:37
Котово снова осталось без воды из-за аварииСмотреть фотографии
10:34
В Волгограде подожгли камыш у гипермаркета «Лента» и заправки «Лукойл»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:18
Под Волгоградом бродячая собака укусила третьеклассницуСмотреть фотографии
10:03
Стальное месиво: последствия столкновения фуры с «Ладой» засняли под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:01
Под Волгоградом пьяный садист сломал нож о свою сожительницуСмотреть фотографии
09:46
Губернатор Бочаров рассказал подробности ночного налёта беспилотниковСмотреть фотографии
09:34
26-летний орденоносец из Волгоградской области героически погиб на СВОСмотреть фотографии
09:27
Минобороны: 4 БПЛА сбили в Волгоградской области за 16-17 мартаСмотреть фотографии
09:24
Под Волгоградом взбесившийся бык переломал рёбра пенсионеркеСмотреть фотографии
08:38
Жалобы волгоградских дачников на отсутствие дороги услышал БастрыкинСмотреть фотографии
08:12
Гипермаркет Selgros с кулинарной студией закрылись в ВолгоградеСмотреть фотографии
 