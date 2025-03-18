Спорт

«Динамо-Синара» 18 марта дома сыграет с «Лучом» в Суперлиге

Спорт 18.03.2025 07:11
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18.03.2025 07:11


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 18 марта, на домашней «Динамо Арене» встретятся с московским «Лучом» в рамках очередного тура второй части предварительного этапа женской Суперлиги. Прямая трансляция игры, которая начнется в 18-30 ч., будет доступна на сайте Федерации гандбола России, сообщает V102.RU.

Волгоградская команда, лидирующая в группе «Б», уже обеспечила выход в четвертьфинал российского чемпионата. Теперь бело-голубые, имеющие 25 очков в активе, стараются отстоять первую позицию в нижней пятерке. На втором месте идет звенигородская «Звезда», отстающая от динамовского коллектива на три балла. Напомним, «Синара» в прошлом матче 13 марта на выезде обыграла явного аутсайдера турнира ижевский «Университет» со счетом 39:32. Если стартовые минуты противостояния в столице Удмуртии оказались равными, то по ходу встречи гостьи на классе завладели преимуществом и довели дело до 11-й победы в сезоне.

«Луч» занимает третью строчку с 15 очками в группе «Б» и сохраняет теоретические шансы на выход в плей-офф. Для решения этой задачи столичному коллективу нужно обойти «Звезду». В нынешнем сезоне «Динамо-Синара» и «Луч» провели три поединка между собой. В сентябре прошлого года подшефные Романа Ляшенко дома уверенно обыграли волгоградок - 35:29. Но уже следующие две дуэли остались за подопечными Евгения Дмитриева - 35:26 на «Динамо Арене» и 36:30 в Москве. 

Отметим, что «Луч» недавно покинула один из лучших бомбардиров Суперлиги Злата Федосова, перешедшая в новороссийскую «Черноморочку». Однако нет сомнений, что даже после потери одного из своих лидеров столичные гандболистки сегодня вечером дадут бой волгоградской команде, которая при поддержке родных трибун в очередном матче постарается оправдать статус фаворита группы «Б».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ГК «Динамо-Синара» /vk.com (архив)

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