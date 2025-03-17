Волгоградка Клюева взяла три медали на турнире по прыжкам в воду в Германии

Спорт 17.03.2025 12:40
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17.03.2025 12:40
Волгоградка Ульяна Клюева стала двукратной победительницей и бронзовым призером турнира по прыжкам в воду International Divers Day в Германии. Российские спортсмены впервые с 2022 года выступали на международных соревнованиях, но при этом в нейтральном статусе, сообщает V102.RU.
Ульяна Клюева в немецком Ростоке выиграла в командных соревнованиях вместе с Григорием Ивановым, Русланом Терновым и Юлией Тимошининой. Российская четверка набрала 401,10 балла за выступления. На втором месте финишировала Германия (377,05), а тройку призеров замкнул Сингапур (304,40).
Затем Клюева, являющаяся воспитанницей заслуженного тренера России Анатолия Калашникова, взяла бронзу в прыжках с трехметрового трамплина с результатом - 282,00 балла. Золото и серебро в этой программе завоевали Мишель Хаймберг из Швейцарии (295,95) и представительница Великобритании Грейс Рейд (295,80).
Триумфально завершила турнир в Германии Клюева в паре Надеждой Трифоновой из Санкт-Петербурга, с которой они вместе выиграли чемпионат России в прошлом году. Россиянки победили в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, заработав 270,90 балла. Эви Смит и Тайлли Браун из Великобритании стали вторыми (251,40). Третье место заняли Ивана Медкова и Тереза Елинкова из Чехии (210,96).
Напомним, Ульяна Клюева осенью 2024 года получила нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях.
Фото: соцсети Ульяны Клюевой
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