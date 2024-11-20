Спорт

Волгоградка Ульяна Клюева получила нейтральный статус для участия в международных турнирах

Спорт 20.11.2024 21:09
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20.11.2024 21:09


Волгоградская прыгунья в воду Ульяна Клюева сегодня, 20 ноября, стала обладательницей нейтрального статуса от Международной федерации водных видов спорта, сообщает V102.RU со ссылкой на официальный сайт независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта.
Отметим, в сентябре прошлого года Международная федерация плавания (World Aquatics) дала разрешение российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, но с рядом ограничений. И только сегодня Клюева получила долгожданное официальное разрешение на выступления на международных стартах высокого уровня. 
Волгоградская спортсменка оформила нейтральный статус вместе с Надеждой Трифоновой из Санкт-Петербурга. Кроме того, допущен к турнирам и чемпион России по прыжкам в воду Григорий Иванов. Это первые российские прыгуны, получившие нейтральный статус.
В интервью «Матч ТВ» Клюева прокомментировала важнейшее решение в ее карьере.
- Мы уже давно обсуждали в принципе с Гришей Ивановым, что хотим вернуться на международную арену, а потом как раз началась история с получениями нейтральных статусов пловцами. Мы стали расспрашивать главного тренера сборной Светлану Борисовну Моисееву, возможен ли такой вариант, она нас поддержала, потому что это вопрос нашего развития. Мы также считаем, что нам надо развиваться и соревноваться на международной арене, мы хотим выступать на крупнейших соревнованиях. Обсудили с Глебом Сергеевичем Гальпериным, он нас тоже поддержал, но объяснил, что у нас должно быть тестирование от WADA, а у нас за последний период только тесты от РУСАДА. Сказал, подождать. Я спрашивала какие‑то вещи по всему этому процессу и у Даши Муллакаевой, и у Андрея Минакова, и у белорусской синхронистки Васи Хондошко, с которой общаюсь, она тоже нейтральный статус получила. Так что в итоге подали заявку, и нам дали нейтральный статус на Non High‑Risk World Aquatics Competitions, то есть без участия в чемпионатах мира. При этом данный статус потенциально может позволить набрать те самые тесты и отобраться на чемпионат мира,- рассказала спортсменка.
Также Ульяна отметила, что ей страшно возвращаться на международную арену после долгого перерыва, однако она готова рискнуть, так как данные выступления необходимы для профессионального роста.
- Перед Олимпиадой много жути вокруг нагоняли, говорили, что вернешься предателем Родины. Но после Олимпийских игр все немного утихло. Нейтральный статус — это сейчас единственная возможность для нас выступать, и я этим решила воспользоваться, — заявила титулованная уроженка Волгограда.
Отметим, что Ульяна Клюева становилась чемпионкой Европы в 2019 году в паре с Виталией Королевой. Также Клюева обладает званием мастера спорта международного класса. В июне 2024 года Ульяна в паре с Надеждой Трифоновой завоевала золото на Играх стран БРИКС в Казани, а в ноябре тот же самый дуэт стал победителем  международного турнира по прыжкам в воду «Кубок Раиса Республики Татарстан».
Фото Российской федерации прыжков в воду

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