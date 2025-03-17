Расследования

Жалобы волгоградских дачников на отсутствие дороги услышал Бастрыкин

Расследования 17.03.2025 08:38
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17.03.2025 08:38


Глава СК РФ дал поручение волгоградским следователям провести проверку информации о нарушении прав членов СНТ. Как передает ИА «Высота 102» со ссылкой на СУ СК по Волгоградской области, поводом  стало обращение представителей нескольких садоводческих товариществ Кировского района Волгограда, в котором они сообщают о том, что в течение нескольких лет компетентные органы не решают проблему ремонта единственной дороги, ведущей к их дачам. Речь идет о дороге к СНТ «Транспортник», расположенном в Кировском районе. При этом дачники также пожаловались на отсутствие общественного транспорта до этого дачного массива и других участков. 
Несмотря на многочисленные обращения в органы власти, чиновники так и не занялись ремонтом единственной транспортной артерии. 
СК России по Волгоградской области организовало доследственную проверку по ст. 293 УК РФ (халатность). А проведение проверочных мероприятий проконтролирует лично Александр Бастрыкин. 
Фото СК РФ

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