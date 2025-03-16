Экология

РПН проверил воздух на юге Волгограда после пожаров от обломков БПЛА

Экология 16.03.2025 11:08
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16.03.2025 11:08


Сотрудники территориального управления Роспотребнадзора проверили качество атмосферного воздуха после недавних пожаров в Красноармейском районе Волгограда, передает V102.RU.

- Концентрация вредных веществ в пределах нормы, - уверяют специалисты.

По данным ведомства, сотрудники управления совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» выехали на место чрезвычайной ситуации с организацией исследований атмосферного воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой зоны. 

Несмотря на то, что опасности для людей не выявлено, Роспотребнадзор советует при возникновении пожаров закрывать окна, по возможности не пользоваться общественным и личным транспортом и сократить физическую активность.

Также рекомендуется избегать длительного пребывания на улице, при сильной задымленности использовать маски или респираторы, пить поливитамины.

Напомним, что 15 марта жителей юга Волгограда напугал черный столб дыма недалеко от промышленной зоны. В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что в СНТ «Горчичник» загорелся камыш на площади в 1 гектар. Ранее сообщалось еще об одном ландшафтном пожаре, который вспыхнул после недавней атаки БПЛА. 

Фото из архива V102.RU

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