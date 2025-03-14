Политика

Трое скрывших доходы депутатов сложили полномочия в Волгоградской области

Политика 14.03.2025 17:50
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14.03.2025 17:50


В Калачевском районе Волгоградской области трое депутатов досрочно сложили полномочия. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прокуратуру региона, причиной тому послужило непредоставление депутатами справок о доходах.

В ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции  было установлено, что трое депутатов Зарянского, Логовского и Мариновского сельских поселений Калачевского района не предоставили сведений о доходах в отношении себя и членов семьи в течение четырех месяцев со дня избрания на муниципальные должности, – сообщила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – В связи с этим районная прокуратура внесла представления руководителям представительных органов муниципальных образований с требованием о досрочном прекращении полномочий депутатов.

Уточняется, что предоставить сведения депутаты должны были после сентябрьских выборов до 9 января 2025 года.  

Рассмотрев представления прокуратуры органы власти Калачевского района приняли решения о прекращении полномочий депутатов. 

Отмечается, что данное обстоятельство никак не повлияет на работу представительных органов. 

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