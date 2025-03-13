Расследования

Под Волгоградом юношу-курьера осудили за один день работы на мошенников

Расследования 13.03.2025 18:19
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13.03.2025 18:19


В городе Фролово Волгоградской области огласили приговор 19-летнему юноше, который работал на аферистов и обманывал пенсионеров. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, молодой человек признан виновным в совершении двух эпизодов мошенничества и одном эпизоде покушения на мошенничество. Его приговорили к 1 году 8 месяцам колонии общего режима.

Установлено, что преступление он совершил в составе организованной группы, причинив значительный ущерб потерпевшим, которыми были пожилые люди.

Примечательно, что преступления молодой человек, который был у мошенников курьером, он совершил за один день. По материалам дела, 2 августа 2023 года во Фролово путем обмана он похитил у двоих пенсионерок в общей сложности 300 тысяч рублей и еще 200 тысяч пытался забрать у третьей женщины. Однако сделать этого не смог, так как был задержан при попытке скрыться.

- Подсудимый вину в преступных деяниях признал полностью, похищенные денежные средства потерпевшим вернул, принес им свои извинения, - рассказали в облсуде.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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