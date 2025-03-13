13 марта в Советском районе Волгограда очевидцы засняли последствия ДТП с участием иномарки. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла на участке ул. Электролесовской между остановками общественного транспорта «Завод им. Петрова» и «Рембыттехника».





Судя по опубликованным кадрам, водитель автомобиля Toyota Camry столкнулся с неким транспортным средством или препятствием. В результате транспортное средство получило серьёзные повреждения, фактически лишившись задней части. При этом после аварии машина находилась на встречной полосе, а второго участника столкновения очевидцы так и не смогли увидеть на месте аварии.

Часть из пользователей, увидевших фото и видео последствий ДТП, предположили, что столь жёстко приложить иномарку мог только лишь трамвай, однако другие горожане отмечают, что здесь нет переезда через пути.

Ясность внесли в полиции:

- Водитель на Camry не справился с управлением и совершил наезд на бордюр, сотрудников ГАИ и скорую не вызывал, в оформлении и помощи медиков не нуждается. Ожидает эвакуатор, - рассказали журналистам в правоохранительных органах.

Фото и видео: Треш Волгоград / t.me