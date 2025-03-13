В Михайловке на озере Ямное утонул рыбак

Происшествия 13.03.2025 17:05
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13.03.2025 17:05
Очередная трагедия произошла на водоеме в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отдел ГО и ЧС Михайловского муниципального округа, на озере Ямное утонул рыбак, который вышел на тонкий весенний лед.
О происшествии в 11-14 ч. сообщили в полицию очевидцы, которые увидели в 30 метрах от берега рыбацкие принадлежности рядом с полыньей. На место прибыли и спасатели с водолазами.
Сегодня, 13 марта, в 15-30 ч. водолазы поисково-спасательной службы подняли со дна озера тело погибшего. Его личность устанавливается.
Фото: Михайловка ГО и ЧС / t.me
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