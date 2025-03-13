Авария на трубопроводе прервала занятия в школе Волжского

Происшествия 13.03.2025 11:44
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13.03.2025 11:44
В Волжском Волгоградской области накануне, 12 марта, были отменены занятия из-за коммунальной аварии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, из подвала здания начальной школы, расположенной на улице 19-ого Партсъезда, пошел пар. Детей отпустили домой.
В администрации Волжского пояснили, что инцидент случился во втором корпусе школы №1.
- Произошла авария в подвале на трубопроводе горячего водоснабжения. Авария была оперативно ликвидирована. Сегодня занятия проходят в штатном режиме, - прокомментировали в пресс-службе мэрии.
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