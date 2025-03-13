



Центральный суд Волгограда огласил приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего участника преступной группировки, который занимался мошенничеством при автостраховании и кражей металлолома.

Установлено, что в период с 2020 года по 2021 год подсудимый вместе с сообщниками привлекали владельцев автомобилей для инсценировки ДТП с целью получения страховых выплат. С помощью автоподстав им удалось заработать почти 3 миллиона рублей.

Также обвиняемый в марте 2021 года был причастен к похищению стального лома с территории оздоровительного лагеря в Михайловском районе. Сумма похищенного имущества составила более 360 тысяч рублей. Задержать участников группировки удалось во время транспортировки похищенного.

Свою вину мужчина полностью признал. Он был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Уголовное дело в отношении сообщников осужденного в настоящее время находится на стадии расследования.