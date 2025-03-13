В Госдуме предупредили о штрафах за экстремистские стикеры в Telegram





Россиян могут оштрафовать за распространение экстремистских материалов, в том числе стикеров в Telegram. Об этом заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, передает V102.RU.

- Хочется верить, что Telegram по требованию Роскомнадзора просто удалит указанные наборы стикеров для российских пользователей, учитывая содержание этих наборов. И российским судам не придется следом штрафовать мессенджер за распространение запрещенных материалов. Что касается штрафов для граждан, то хочу напомнить, что публичное распространение экстремистских материалов в нашей стране запрещено, за это предусмотрены штрафы. Как бы то ни было, Telegram давно пора пересмотреть и ужесточить правила модерации контента. Любая запрещенная информация в мессенджере должна оперативно блокироваться, - считает Немкин.

Уже сейчас несколько наборов подобных изображений были запрещены в мессенджере.