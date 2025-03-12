Спорт

Кусочек свежего газона «Волгоград Арены» показали болельщикам

Спорт 12.03.2025 20:45
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12.03.2025 20:45


Сегодня, 12 марта, в сети появились свежие кадры газона «Волгоград Арены» после того, как комиссия ФНЛ запретила проведение матча «Ротора» и «Сокола» в рамках 24-го тура Первой лиги, который должен был состояться здесь 16 марта. Дирекция стадиона продемонстрировала фрагмент части поля, снятый  с одного ракурса, опубликованного сайтом болельщиков «ФК «Ротор». Единый фан-портал». Однако это вызвало еще больше вопросов у поклонников футбола, недовольных тем, что поле не показали с высоты, что дало бы полную и объективную картину состояния газона.

- Выбрали самый зеленый кусок и показали, - комментируют разочарованные пользователи.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», из-за неудовлетворительного состояния поля по итогам игры «Ротора» и «Урала» газон обследовала комиссия ФНЛ, которая сочла невозможным проведение здесь следующего матча. В дирекции стадиона признали проблему, объяснив неравномерно выросшую после реновации поля растительность резкими перепадами температуры. При этом в администрации спортивного объекта заверили, что с подрядчиком – компанией «Крона Спорт» ведется претензионная работа. Однако точных сроков восстановления газона в дирекции не назвали.

В итоге волгоградскому клубу пришлось переносить домашнюю встречу с «Соколом» в Калининград. Следующий матч в Волгограде должен пройти в конце марта – «Ротор» сыграет с «Родиной» в 26-м туре Первой лиги.

Фото: «Волгоград Арена» 

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