Федеральные новости

Эксперты объяснили рекордный прирост мигрантов в России ужесточением законов

Федеральные новости 12.03.2025 19:12
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12.03.2025 19:12


В 2024 году в Россию въехало более 4 млн мигрантов, при этом покинули нашу страну 3,5 млн человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», прирост иностранных работников составил 568,5 тысячи человек.

По информации журналистов, это рекордный показатель за минувшие 10 лет. К примеру, в 2023 году разница составляла всего 203,6 тыс. граждан. Основная масса мигрантов приезжает из стран бывшего СНГ. Резкий рост 2024 года обеспечили: 128 тысяч человек из Таджикистана, 106 тысяч из Узбекистана и 104 тысячи — из Киргизии.

При этом эксперты предостерегают от панических выводов. По мнению члена президентского Совета по правам человека Кирилла Кабанова, статистические данные во многом объясняются ужесточением нормативно-правовой базы. За минувшие 12 месяцев Госдума приняла 14 законов, которые направлены на регулирование данной сферы, что должно было помочь вывести из тени значительную часть иностранных рабочих.

Также в СПЧ признали, что существует и общая тенденция по переезду иностранцев в Россию. Как правило, в странах Средней Азии рождаемость ощутимо выше, а советский задел в плане инфраструктуры для жизни практически исчерпан. Работы нет. В результате граждане, проживающие в тяжёлых условиях, предпочитают всеми правдами и неправдами попасть в Россию.

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