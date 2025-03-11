Облздрав сообщил подробности о ДТП со скорой в Волгограде

В результате жесткого столкновения в Волгограде автомобиля скорой помощи с легковушкой никто не пострадал. Об этом V102.RU сообщили сегодня, 11 марта, в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- В результате ДТП с участием машины скорой помощи никто не пострадал. Бригада и сопровождающий отказались от госпитализации, пациента оперативно доставили в 25-ю больницу на другой машине СМП, - рассказали в облздраве.

Напомним, что ДТП произошло накануне вечером напротив дома №12 по ул. Порт-Саида в Центральном районе Волгограда. Сообщалось, что в результате аварии пассажира скорой помощи доставили в больницу. Однако сейчас уточняется, что он не пострадал. Пассажира везли в больницу и после ДТП с места происшествия его забрала другая бригада скорой помощи.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области