В Волгограде жесткое ДТП с машиной скорой помощи попало на видео





Сегодня, 10 марта, автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Центральном районе Волгограда. В результате пострадал один человек, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

- По предварительной информации, в 20-53час. на пересечении ул. Порт-Саида и пр. Ленина произошло столкновение автомобилей «Лада Веста» и Ford Transit, - сообщили в Главке полиции.

В результате ДТП пострадал пассажир «скорой», которого везли в больницу. С места происшествия раненого забрал другой автомобиль скорой помощи.

Авария попала на камеры видеонаблюдения. На записи видно, что скорая помощь мчится по проспекту Ленина с включенными проблесковыми маячками. Легковушка, которая двигалась по ул. Комсомольская, врезалась в бок микроавтобуса.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области