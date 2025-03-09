



Быковский районный суд Волгоградской области вынес приговор 50-летнему местному жителю, который стал виновником гибели двух человек в дорожно-транспортном происшествии. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.

Как ранее сообщалось информагентством, трагедия произошла 13 июля 2024 года на 652 км автодороги Р-229 «Самара-Энгельс-Пугачев-Волгоград». Водитель Kia Rio выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с «ВАЗ-2109». В результате погибли два человека - 40-летний водитель «ВАЗ-2109» и 58-летний пассажир иномарки.

Свою вину обвиняемый признал еще на стадии предварительного следствия.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области