



Два человека погибли и один пострадал в результате лобового столкновения иномарки с отечественной легковушкой в Быковском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в 16:00 на 652 км автодороги Р-229 «Самара-Энгельс-Пугачев-Волгоград».

- По предварительной информации водитель Kia Rio выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомашиной «ВАЗ-2109». В результате погибли два человека – водитель «ВАЗа» и пассажир иномарки. Водитель Kia Rio доставлен в больницу, - сообщили в главке.





По факту ДТП проводится проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, экипажи Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Видео: ГУ МВД Росси по Волгоградской области