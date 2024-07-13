Происшествия

Машины раскидало по обочинам: два человека погибли в лобовом ДТП под Волгоградом

Происшествия 13.07.2024 19:53
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13.07.2024 19:53



Два человека погибли и один пострадал в результате лобового столкновения иномарки с отечественной легковушкой в Быковском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в 16:00 на 652 км автодороги Р-229 «Самара-Энгельс-Пугачев-Волгоград».

- По предварительной информации водитель Kia Rio выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомашиной «ВАЗ-2109». В результате погибли два человека – водитель «ВАЗа» и пассажир иномарки. Водитель Kia Rio доставлен в больницу, - сообщили в главке.


По факту ДТП проводится проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, экипажи Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии устанавливаются. 

Видео: ГУ МВД Росси по Волгоградской области

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