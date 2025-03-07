Транспорт

Волгоград в предпраздничный день сковали 7-балльные пробки

Транспорт 07.03.2025 17:17
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07.03.2025 17:17


7 марта в Волгограде предпраздничный день обернулся 7-балльными автомобильными заторами. Как сообщает ИА «Высота 102», в красный цвет благодаря спешащим домой горожанам окрасились практически все основные транспортные артерии регионального центра.


В Тракторозаводском районе из-за ДТП осложнено движение на перекрёстке пр. им. Ленина и ул. Дегтярёва.

В Краснооктябрьском районе пробка образовалась на перекрёстке ул. Маршала Ерёменко и ул. Библиотечной.

В Дзержинском районе встал проезд Дорожников, перекрёсток ул. Рокоссовского и ул. Невская. Кроме того, здесь же авария осложнила движение транспортного потока у Самарского разъезда.

В Центральном районе сервисы мониторинга дорожной обстановки окрашивают в бордовый цвет ул. Комсомольскую, ул. Коммунистическую и 7-ю Гвардейскую.

В Ворошиловском районе в глухой пробке стоят автомобили на ул. Рабоче-Крестьянской, при этом затор постепенно переходит и на смежные дороги. Движение осложнено на ул. Циолковского, ул. Профсоюзной, ул. Огарёва, ул. Иркутской и ул. Череповецкой.

В Советском районе встали отдельные участки Университетского проспекта, а также ул. Казахская, ул. Краснопресненская.

В Красноармейском районе движение осложнено на перекрёстке пр. Героев Сталинграда и ул. Фадеева, а также на ул. Моцарта и б. Энгельса.

Отметим, единственный район города, где автолюбители пока могут проскочить с ветерком, — Кировский. По данным сервиса «Яндекс. Карты», здесь большинство автомогистралей находятся в «зелёной зоне».

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