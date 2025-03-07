Расследования

«Петя, говори!» Глава Иловлинского района Иван Гель впервые подал голос в суде

Расследования 07.03.2025 17:37
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07.03.2025 17:37


В Иловлинском районном суде Волгоградской области продолжился процесс над главой администрации Иваном Гелем, обвиняемым в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия – гибель человека. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на свои источники в суде, на заседании были заслушаны несколько человек, являющихся подчиненными руководителя муниципалитета. 

– Они, конечно, всячески пытались выгородить своего начальника, при этом сами же и подчеркивали, что он является их работодателем. Их показания разнились с теми, которые они давали следователю. Поэтому пришлось поднимать материалы допросов, сравнивать с тем, что звучало в зале суда. В итоге почти все свидетели все-таки вынуждены были признать, что на стадии следствия давали правдивые показания. Только один из подчиненных Ивана Геля активно настаивал на том, что только сейчас в суде он сказал всю правду, – пояснил один из участников процесса. 

В итоге на следующее заседание было решено вызвать следователя и провести очную ставку со свидетелем на предмет соответствия прежних и нынешних показаний сотрудника районной администрации. 

К слову, впервые с начала процесса сам подсудимый Иван Гель, за которого до сих пор говорил его адвокат, подал голос. Во время выступления свидетеля, который фактически отказался от данных следователю показаний, он воскликнул: «Петя, не бойся. Говори!». Чем вызвал оторопь у участников процесса. 

Напомним, следствие считает, что Иван Гель ответственен за трагическую гибель начальника отдела ГО и ЧС Александра Переярина в пожаре, произошедшем 28 августа 2022 года. Так, по версии следствия, Переярин и еще трое подчиненных главы Иловлинского района были направлены в зону ландшафтного пожара без необходимых средств защиты. Кроме того, согласно должностным инструкциям, сотрудники не должны были принимать непосредственное участие в тушении возгорания. В итоге Александр Переярин погиб, а трое работников администрации пострадали. 

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