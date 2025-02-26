Накануне, 25 февраля, в Иловлинском районном суде Волгоградской области прошло очередное заседание по делу главы района Ивана Геля. Как сообщает ИА «Высота 102», на процессе были допрошены новые свидетели и исследованы события того трагического дня в августе 2022 года, когда в пожаре погиб сотрудник районной администрации Александр Переярин.

По словам адвоката потерпевших Юрия Букаева, в частности, на заседании были заслушаны показания представителей противопожарной службы, которые подробно рассказали, какие средства применялись в ходе тушения пожара, кто руководил данным процессом и давал указания, а также, кто участвовал в борьбе со стихией.

– Представитель пожарной части рассказал, что Иван Гель, когда пожар начинался, высказывал сомнение в необходимости эвакуации детского лагеря «Лазурный», – пояснил Юрий Букаев. – Он убеждал пожарных, что делать это пока преждевременно. Но потом все изменилось – поменялось направление ветра, ситуация стала угрожающей, и руководители противопожарной службы самостоятельно приняли это решение, которое, несомненно, было правильным. По словам этого свидетеля, Иван Гель также отдавал команды пожарным, куда кому выдвигаться – передвигал этими расчетами.

Также на суде прозвучала информация о том, какие силы, техника привлекались к тушению пожара. В частности, рассматривался вопрос о правомерности участия в непосредственном тушении сотрудников администрации. Свои показания дали руководители нескольких подразделений службы тушения пожаров.

– Да, работников администрации можно было задействовать в какой-то профилактической работе, но непосредственно бороться с огнем в очаге пожара они не должны были, – продолжил Юрий Букаев. – При этом, хотя со стороны главы района и утверждалось, что в районной администрации была добровольная дружина, в которую якобы входили сотрудники администрации и которые якобы могли заниматься непосредственно тушением пожара, данные сведения не подтвердились, так как в реестре добровольных дружин объединение сотрудников администрации отсутствовало. Правда, один из пострадавших чиновников, Владимир Вагнер, был членом добровольной дружины, но только Сиротинского сельского поселения, поэтому тушить пожар в Иловле он не должен был.

В суде выступили и другие свидетели, которые, в частности, видели, как группа сотрудников администрации Иловлинского района ехала на пожар, откуда живым не вышел Александр Переярин, а еще трое сотрудников выжили лишь благодаря фермеру Александра Канунова, который вытащил их из эпицентра возгорания. Нашлись и те, кто подтвердил, что Иван Гель непосредственно отдавал указания по тушению пожара.

Следующее заседание по делу главы Иловлинского района состоится 6 марта.

Напомним, 52-летний Александр Переярин погиб 28 августа 2022 года при тушении пожара на территории Озерского сельского поселения. В администрации Иловлинского района с 2018 года он возглавлял отдел ГО и ЧС, а до этого 22 года проработал в органах внутренних дел. У Александра Владимировича остались жена, двое детей и две внучки. Он был посмертно награжден Орденом Мужества.

Следствие, которое началось по факту гибели человека, пришло к выводу, что глава района Иван Гель превысил свои должностные полномочия, когда отправил четырех сотрудников администрации на тушение пожара без необходимой экипировки и техники.

Следователи пытались отстранить Ивана Геля от руководства районом во время расследования дела, однако суды встали на сторону чиновника. Также родным Александра Переярина не удалось добиться переноса рассмотрения дела за пределы Иловлинского района.