В Иркутске арестован «крипто-менеджер», обманувший волгоградца на 2,5 млн рублей





В Волгоградской области полицейские смогли всего за месяц раскрыть уголовное дело о «крипто-менеджере», укравшего у жителя хутора в Урюпинском районе 2,5 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», правоохранители задержали подозреваемого в Иркутской области.







- В начале февраля с жителем одного из хуторов связался неизвестный и, представившись менеджером по продаже криптовалюты, под предлогом дополнительного заработка убедил вложить почти 2,5 миллиона рублей. Возврата денег, как и обещанной прибыли, не последовало, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Обманутый мужчина обратился в полицию. Следователи смогли оперативно выяснить, что волгоградец перевёл средства на счета, связанные с Иркутской областью. Правоохранители отследили всю финансовую цепочку и, собрав достаточно данных, провели совместно с коллегами из другого региона спецоперацию по задержанию мошенника.

По версии следствия, предполагаемый преступник совместно с подельниками обзванивали россиян и вынуждали их переводить им средства. Задержанному были доверены функции конвертации наличных в крипто-волюту, их обналичивание, а также перечисление награбленного сообщникам.

Отметим, на время расследования подозреваемый доставлен в Волгоградскую область и помещён под арест.