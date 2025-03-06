



В МВД предложили увеличить порог ущерба от краж, после которого наступает уголовная ответственность. Об этом заявил 5 марта на расширенном заседании коллегии Министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Сейчас уголовная ответственность за кражу имущества наступает с 2,5 тысяч рублей. По словам Колокольцева, норма была введена 9 лет назад, когда минимальный размер оплаты труда составлял 7,5 тысяч рублей, и сейчас уже не является актуальной.

- Таким образом, установленная сумма ущерба фактически утратила признак общественной опасности. Представляется целесообразным увеличить нижние пределы. Это позволит перевести менее значительные деяния в разряд административных правонарушений и привлекать виновных по статье (КоАП) за мелкое хищение, - приводит слова министра ТАСС.

Также он подчеркнул, что данное изменение существенно сократит трудозатраты полицейских и больше сил будет направлено на расследование более опасных преступлений.