Федеральные новости

В МВД предложили повысить сумму ущерба от краж для уголовной ответственности

Федеральные новости 06.03.2025 07:51
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06.03.2025 07:51


В МВД предложили увеличить порог ущерба от краж, после которого наступает уголовная ответственность. Об этом заявил 5 марта на расширенном заседании коллегии Министр внутренних дел Владимир Колокольцев. 

Сейчас уголовная ответственность за кражу имущества наступает с 2,5 тысяч рублей. По словам Колокольцева, норма была введена 9 лет назад, когда минимальный размер оплаты труда составлял 7,5 тысяч рублей, и сейчас уже не является актуальной. 

- Таким образом, установленная сумма ущерба фактически утратила признак общественной опасности. Представляется целесообразным увеличить нижние пределы. Это позволит перевести менее значительные деяния в разряд административных правонарушений и привлекать виновных по статье (КоАП) за мелкое хищение, - приводит слова министра ТАСС.  

Также он подчеркнул, что данное изменение существенно сократит трудозатраты полицейских и больше сил будет направлено на расследование более опасных преступлений. 

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